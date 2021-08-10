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وسائل إعلام: برشلونة يضغط بقوة لإبقاء ميسي

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ميسي ودع برشلونة عبر مؤتمر صحفي يوم الأحد

وسائل إعلام: برشلونة يضغط بقوة لإبقاء ميسي

العربية.نت

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فجر برنامج "لابورتيرا" الرياضي الكاتالوني مفاجأة من العيار الثقيل صباح يوم الثلاثاء، إذ أكد بأن برشلونة ينوي تقديم عرض أخير لإبفاء أسطورته ليونيل ميسي في صفوف الفريق عقب يومين من توديعه الجماهير بشكل رسمي عبر مؤتمر صحفي.

وقال البرنامج الذي يبث عبر شبكة "بيفيتي" الكاتالونية عبر تغريدة في حسابه على "تويتر" أن خيار بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة لم يعد مستبعداً تماماً، إذ ينوي النادي تقديم عرض أخير له لإبقاء النجم الأرجنتيني، ويتولى المدير التنفيذي للنادي فيران ريفيتر تلك المهمة.

وكانت وسائل إعلام مختلفة في كاتالونيا قد أشارت إلى أن ميسي طلب بعض الوقت لدراسة العرض المقدم من باريس سان جيرمان، بينما كان من المقرر أن يصل إلى العاصمة الفرنسية يوم الاثنين لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى هناك.

وودع ميسي برشلونة عقب نهاية عقده يوم 30 يونيو الماضي، لينهي مسيرة امتدت 17 عاماً مع النادي الكتالوني.

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