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15 مليون يورو من باريس لوالد ميسي مكافأة على الانتقال

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ميسي
خورخي ميسي ونجله في مناسبة سابقة

15 مليون يورو من باريس لوالد ميسي مكافأة على الانتقال

العربية.نت

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كشفت تقارير إعلامية إسبانية، يوم الثلاثاء، أن والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيحصل على 15 مليون يورو نظير انتقال نجله إلى باريس سان جيرمان.

ووفقا لقناة "كواترو" التلفزيونية، فإن لاعب برشلونة السابق اتفق على التعاقد مع النادي الفرنسي لمدة موسمين مع عام إضافي اختاري، مقابل الحصول على 37 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى مكافأة تبلغ 13 مليونا.

وأوضحت القناة التلفزيونية أن خورخي ميسي، والد ووكيل النجم الأرجنتيني، سيحصل على 15 مليون يورو مقابل انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يتم تقديم ميسي رسميا، يوم الأربعاء، بعدما أعلن النادي الفرنسي عن عقد مؤتمر صحافي عند الساعة الـ 11 صباحاً بتوقيت باريس.

وقالت صحيفة "ليكيب" إن الاتفاق سيكون لمدة عامين وإن ميسي اجتاز الفحص الطبي ومن المرجح أن يعقد مؤتمرا صحافيا بمناسبة وصوله الأربعاء.

ولم يعلق باريس سان جيرمان على التقارير لكنه بث مقطعا قصيرا للفيديو يستعرض معالم باريس وطائرة تهبط وصورة مقربة لشخص يوقع بعض الأوراق وفي الخلفية يمكن سماع موسيقى مبهجة وكلمات تقول "جوهرة جديدة في باريس".

ولم يكشف الفيديو، الذي تم بثه على تويتر، عن ميسي لكنه كشف عن ست كرات ذهبية وهي جائزة سنوية تمنح لأفضل لاعب في العالم وفي الخلفية برج إيفل.

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