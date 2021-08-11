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دياز: أعشق ضغوط الرقم 10

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دياز مع الرقم 10

دياز: أعشق ضغوط الرقم 10

ميلان - رويترز

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يأمل براهيم دياز أن يلهمه ارتداء القميص رقم 10 في ميلان للتألق في الموسم الجديد، بعد النجاحات التي قدمها العام الماضي مع الفريق.

وارتدى هذا القميص في السابق العديد من أساطير النادي. وقضى اللاعب الإسباني الموسم الماضي على سبيل الإعارة في ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم من ريال مدريد ومدد عقده المؤقت لعامين آخرين في يوليو.

وحصل دياز على القميص رقم 10 بعد رحيل هاكان شالهان أوغلو بعد انتهاء عقده مع النادي للانضمام إلى الغريم إنتر ميلان.

وارتدى هذا القميص في السابق روبرتو باجيو ورود خوليت وجياني ريفيرا.

وقال دياز لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الرياضية يوم الأربعاء: لم أفرط في هذه الفرصة. إنه رقم يحتاج إلى شخصية قيادية لكني لا أخشى الضغوط. يمنحي الحماس والطاقة. في تاريخ ميلان ارتدى أساطير القميص رقم 10. أعشق هذه الضغوط وأرغب في تحمل المسؤولية. أتمنى الارتقاء لمستوى التوقعات والتعبير عن نفسي بأفضل صورة.

وسجل دياز سبعة أهداف في 39 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي ليتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي حتى فبراير قبل أن ينهي الموسم في المركز الثاني ويتأهل لدوري الأبطال لأول مرة في ثماني سنوات.

وقال دياز البالغ عمره "22 عاما": كان موسما رائعا لنا. النصف الأول من الموسم كان جيدا جدا. يجب أن نكرر نفس الأداء هذا الموسم وأن نقاتل على اللقب وعلى كل الجبهات الأخرى. لن يكون الأمر سهلا لأننا سنواجه منافسين في غاية القوة لكننا نملك فريقا جيدا وسنستفيد كثيرا من خبرة الوجود في صدارة الترتيب لفترة طويلة الموسم الماضي.

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