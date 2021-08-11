راموس يغيب عن باريس سان جيرمان لمدة شهرين

كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن من المتوقع أن يبتعد النجم الإسباني سيرجيو راموس عن ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

وأضافت هذه الوسائل أن لاعب خط الدفاع يعاني إصابة في ربلة الساق (السمانة) مشيرة إلى أنه تبين أن درجة خطورة الإصابة أكبر مما كان متوقعا.

مادة اعلانية

يشار إلى أن راموس "35 عاما" أُصِيْبَ أثناء التدريب في نهاية يوليو الماضي لكن لم يعد إلى التدريب بعد.

وحسب وسائل الإعلام، فإن من الممكن أن يتغيب راموس الذي انتقل من ريال مدريد إلى سان جيرمان لمدة ثمانية أسابيع.