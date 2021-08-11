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رسمياً.. باريس يتعاقد مع ميسي ويمنحه رقمه القديم

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ميسي
ميسي خلال تقديمه بقميص باريس

رسمياً.. باريس يتعاقد مع ميسي ويمنحه رقمه القديم

العربية. نت

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أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قادما من صفوف برشلونة الإسباني.

ونشر النادي الفرنسي فيديو على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلالها ميسي مرتدياً الرقم 30، وهو الذي ظهر به لأول مرة مع النادي الكاتالوني قبل أن يرتدي الرقم 19 ثم الرقم 10.

وكشف باريس سان جيرمان في بيانه الصحافي: يمتد عقد ميسي مع النادي لمدة عامين مع خيار التجديد لسنة ثالثة.

وقال النجم البالغ من العمر "34 عاما" في البيان: متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس سان جيرمان. كل ما يتعلق بالنادي يطابق طموحاتي الكروية. أعرف مدى قوة الفريق والجهاز الفني هنا. أنا مصمم على المساعدة في بناء شيء مميز للنادي والمشجعين.

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