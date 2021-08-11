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فودين يحتاج إلى شهر قبل العودة لمانشستر سيتي

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فودين مانشستر سيتي إيفرتون
فودين تعرض إلى إصابة في القدم

فودين يحتاج إلى شهر قبل العودة لمانشستر سيتي

مانشستر - رويترز

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كشف فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي يوم الأربعاء إنه يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى للعودة للمباريات مما يعني عدم لحاقه ببداية الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغاب الدولي الإنجليزي البالغ عمره 21 عاما عن الهزيمة في نهائي بطولة أوروبا الشهر الماضي أمام ايطاليا بركلات الترجيح كما غاب عن تدريبات سيتي التي تسبق انطلاق الموسم الجديد.

وقال فودن لشبكة "سكاي سبورتس": الإصابة في القدم لا تزال تؤلمني قليلا. كان من المحزن أن أتعرض لهذه الإصابة قبل نهائي بطولة أوروبا. صادفني سوء حظ لكني أعمل جاهدا لاستعادة لياقتي في صالة الألعاب الرياضية، أتمنى العودة في أسرع وقت ممكن.

وواصل: أحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى للتعافي وأتمنى أن يمر الوقت سريعا وأن أعود للملعب في أقرب وقت.

ويستهل سيتي حامل اللقب الموسم الجديد في ضيافة توتنهام هوتسبير يوم الأحد وسيغيب فودن أيضا على الأرجح عن مواجهتي نوريتش سيتي وأرسنال.

وتخوض إنجلترا مباريات في تصفيات كأس العالم أمام المجر وأندورا وبولندا في بداية سبتمبر.

وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري بعد فترة التوقف الدولية أمام مضيفه ليستر سيتي في 11 سبتمبر.

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