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ماتيوس يحذر بايرن ميونخ من لايبزيغ

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لاعب بايرن الشابق

ماتيوس يحذر بايرن ميونخ من لايبزيغ

برلين - د ب أ

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يعتقد نجم كرة القدم الألماني السابق لوتار ماتيوس أن فريق لايبزيغ سيشكل مرة أخرى أكبر تهديد لبايرن ميونخ في صراع المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه يضم في صفوفه لاعبين أفضل من الفريق البافاري، حامل لقب المسابقة في المواسم التسعة الأخيرة.

يستهل بايرن مشواره في الموسم الجديد للبطولة بعد غد الجمعة، بمواجهة مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، تحت قيادة مدربه الجديد يوليان ناغلسمان، المدير الفني السابق للايبزيغ.

وقال ماتيوس، 60 عاما، لـ(شبورت بيلد) الألمانية اليوم الأربعاء "بايرن يمتلك أفضل تشكيلة أساسية. لكن لايبزيغ لديه أفضل فريق".

أضاف ماتيوس "سيكون لايبزيغ قادرا على الاستجابة بشكل أفضل في مراحل الأزمة - في حالات الإصابات، والإيقافات، وعبء جدول المباريات المزدحم - في رأيي. هذا لا يعني أن الفريق الأفضل يصبح بطلا، لكن يتعين على بايرن أن يأمل في تجنب تعقيدات معينة".

وخسر جيسي مارسش، مدرب لايبزيغ الجديد المدافعين إبراهيما كوناتي ودايو أوبيكانو، اللذين انضما لليفربول الإنجليزي وبايرن على الترتيب لكنه عزز صفوفه بضم أندريه سيلفا، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويسعى بايرن للفوز بلقبه العاشر على التوالي في بوندسليغا، لكن المدرب الجديد ناجيلسمان سيعتمد بشدة على لياقة المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، 33 عاما، الذي أحرز 41 هدفا الموسم الماضي. شدد ماتيوس على أنه يرى أيضا "بالتأكيد" أن بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن وفولفسبورغ وغلادباخ "في وضع أفضل" من بايرن ميونخ.

وفي نهاية حديثه، قال ماتيوس "أتوقع أن تكون هناك معركة ثلاثية حادة في القمة. إذا اضطررت إلى الالتزام، سأقول إن لايبزيغ سيكون أكثر خطورة على بايرن من دورتموند".

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