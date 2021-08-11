ماذا قال ميسي عن إمكانية مواجهة برشلونة بقميص باريس؟

أكد ليونيل ميسي يوم الأربعاء أن احتمالية مواجهة فريقه السابق برشلونة الإسباني ستكون أمرا غريبا إلى حد ما في حال عودته إلى بيته القديم بقميص مختلف.

وأبلغ ميسي الصحفيين في مؤتمر صحفي "لهذا أنا هنا. إنه ناد يملك الطموح. يمكنك أن ترى أنه مستعد للقتال من أجل الفوز بكل شيء. حلمي الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى وأعتقد أن هنا المكان المثالي لتحقيق ذلك".

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واعترف المهاجم الأرجنتيني بأنه لا يعرف متى سيكون قادرا على خوض مباراته الأولى مع الفريق، نظرا لأنه لم يلعب منذ فوزه بكأس كوبا أميركا مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

وقال "لقد عدت للتو من إجازة، قضيت شهرا بعيدا عن الملعب. أحتاج للقليل من الاستعداد للموسم الجديد. أتمنى أن تكون مباراتي الأولى مع الفريق قريبا، لكنني لا أستطيع تحديد موعد. الأمر متروك للمدربين".

وبكى ميسي يوم الأحد الماضي وهو يبلغ جماهير برشلونة بأنه سيغادر نادي طفولته.

وقال "سأكون دائما ممتنا لبرشلونة وجماهيره. لقد ذهبت إلى هناك وأنا طفل، وقضينا بعض الأوقات الجيدة والسيئة معا. جماهير برشلونة تدرك أنني سأنضم لناد جيد، يقاتل للفوز بدوري أبطال أوروبا، لأنها تعرفني وتدرك عشقي للانتصارات وسعيي لمواصلة ذلك. لا شك في أن أهداف باريس سان جيرمان هي الفوز والنمو.

سيكون من الجيد مواجهة برشلونة في دوري الأبطال، خاصة في حضور الجماهير، لكن من الغريب العودة إلى منزلي بقميص فريق آخر، لكن هذه كرة القدم".

وأضاف ميسي عن احتمالية مواجهته لفريقه السابق: سيكون شعوراً غريباً أن أعود إلى بيتي بقيمص مختلف.