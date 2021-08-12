أرتيتا: نتعامل مع أصعب فترة انتقالات

كشف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال يوم الخميس أن فريقه يحاول التكيف مع متطلبات أصعب فترة انتقالات حيث يسعى النادي المنتمي لشمال لندن إلى تعزيز التشكيلة قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



واحتل أرسنال المركز الثامن الموسم الماضي وأخفق في التأهل لمسابقة أوروبية وتعاقد مع قلب الدفاع بن وايت من برايتون والظهير الأيسر نونو تافاريس من بنفيكا ولاعب الوسط ألبرت سامبي لوكونغا من أندرلخت خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وربطت وسائل إعلام بريطانية النادي أيضا باحتمال التعاقد مع العديد من اللاعبين الآخرين من بينهم جيمس ماديسون لاعب الوسط الهجومي في ليستر سيتي وآرون رامسديل حارس شيفيلد يونايتد.



وقال أرتيتا قبل مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري الممتاز يوم الجمعة أمام مضيفه برنتفورد الصاعد حديثا: نتحدث عن أصعب فترة انتقالات واجهناها في السنوات الأخيرة ونحاول التأقلم مع الوضع. النادي والملاك وأنا شخصيا لدينا نفس الرغبة وهي تعزيز الفريق ليصبح أكثر قوة ونعرف أنه لا يزال لدينا بعض الأشياء التي يجب أن ننتهي منها. يستغرق هذا بعض الوقت. هناك أطراف كثيرة دائما نحتاج إلى تدخلها للانتهاء من كافة الأمور.



وقال أرتيتا إن أرسنال يحرص على بناء تشكيلة متوازنة من أجل ثبات المستوى وهو أمر قال المدرب الإسباني إن الفريق افتقده الموسم الماضي.

مادة اعلانية