النصر يستضيف ضمك.. وأهلي جدة أمام مهمة صعبة

يدشن النصر مشواره حينما يستضيف ضمك على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في حين ستكون مهمة أهلي جدة صعبة حينما يواجه ضيفه الفيصلي على ملعب الجوهرة المشعة، في المرحلة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وعلى ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض يدشن النصر مشواره في الدوري حينما يستضيف ضمك.

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ويبحث النصر عن تسجيل بدايةٍ قوية بعكس بداية الموسم الماضي حينما سجّل أسوأ بداية في تاريخه بعد تلقيه 4 خسائر متتالية.

وأكمل النصر استعداده للدوري مبكراً بعدما جددت إدارته الثقة بالبرازيلي مانو مينيز مدرب الفريق والذي سيكمل مشواره مع الفريق هذا الموسم.

واستعد النصر للموسم الكروي بمعسكر تدريبي في بلغاريا لمدة 20 يوماً خاض خلاله 3 مباريات ودية، حيث انتصر على فريق بانديف أكاديميا البلغاري وتعادل سلبياً أمام أوبيل القبرصي وخسر وديته الأخيرة أمام أردا البلغاري 2-1.

وبعد عودته للرياض خاض النصر مباراة ودية وحيدة أمام الشعلة "درجة أولى" وانتصر بخماسية نظيفة.

وعلى صعيد الانتقالات تعاقدت إدارة النصر مع 4 لاعبين أجانب هم البرازيلي تاليسكا لاعب غوانزو الصيني والمهاجم الكاميروني فينسيت أبوبكر لاعب بشكتاش التركي والمدافع الأرجنتيني راميرو موري لاعب فياريال الإسباني والأوزبكي ماشاريبوف والذي كان معاراً لشباب الأهلي الإماراتي ليكونا بدلاء للرباعي الحارس الأسترالي براد جونز والمغربي نور الدين أمرابط والنيجيري أحمد موسى والبرازيلي مايكون، ليكونا بجانب الثلاثي المستمر مع الفريق البرازيلي بيتروس والمغربي عبدالرزاق حمدالله والأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وعلى صعيد اللاعبين المحليين تعاقدت إدارة النصر مع المدافعين محمد آل فتيل لاعب أهلي جدة ومحمد قاسم لاعب الفيصلي.

وفي المقابل يتطلع ضمك لمواصلة أدائه المميز الذي يقدمه أمام الفرق الكبيرة في موسمه الثالث توالياً في الدوري.

وأكمل ضمك استعداده للدوري بإقامة معسكر خارجي في سلوفينيا لمدة 18 يوماً بقيادة مدربه الكرواتي كريشمير ريزتش الذي جدد عقده بعد نجاحه في المساهمة في إبعاد الفريق عن الهبوط.

وأغلقت إدارة ضمك ملف اللاعبين الأجانب حيث يتواجد 7 لاعبين هم الحارس الجزائري مصطفى زغبة ومواطنيه فاروق شافعي وهلال سوداني المنتقل من الفتح والمدافع الأرجنتيني فيتور ومواطنه ايميليو زيلايا والكرواتي ميغور ساكتاش ومواطنه انتوليتش.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" ستكون مهمة أهلي جدة صعبة حينما يفتتح مشواره بمواجهة الفيصلي.

ويتطلع أهلي جدة للعودة للمنافسة على لقب الدوري بعد أدائه المتعثر في الموسم الماضي والذي أنهاه في المركز الثامن.

وتأمل الجماهير الأهلاوية أن يعود فريقها لأدائه القوي خاصة بعد عودة رئيسه السابق ماجد النفيعي الذي تم انتخابه لمدة 4 سنوات.

وأكمل الأهلي استعداده للدوري بمعسكر تدريبي بتونس بقيادة مدربه الجديد الألباني بيسنيك هاسي مدرب الرائد السابق.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب قدّمت الإدارة الأهلاوية ميركاتو مميزا بعدما تعاقدت مع البرازيلي باولينهو ومواطنه دانكلير بيريرا والمقدوني أليوسكي والغاني الحسن نداو والكرواتي براداريتش لاعب العين السابق لينضمو للثنائي السوري عمر السومة والصربي ليوبومير فيجسا.

وفي المقابل يدخل الفيصلي المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد الأداء المميز الذي قدمه في الموسم الماضي والذي اختتمه بالتتويج بلقب كأس الملك لأول مرة في تاريخه.

وأكمل الفيصلي استعداده للدوري بمعسكر تدريبي في صربيا لمدة 14 يوماً خاض من خلاله الفريق 4 مباريات ودية بقيادة مدربه الجديد الايطالي باولو تراميزاني ليكون بديلاً للبرازيلي شاموسكا الذي انتقل لتدريب الشباب.

وتعاقدت ادارة الفيصلي مع لاعب أجنبي وحيد هو البرازيلي اسماعيل سيلفا لينضم للسداسي الفرنسي رومان أمالفيتانو والرأس أخضري جوليو تافاريس والهولندي هشام فايق والبرازيليين ايغور روسي وداسيلفا وجيليرمي.