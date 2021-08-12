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انضمام إيطاليا والأرجنتين للمراكز العشرة الأولى في تصنيف "فيفا"

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تتويج إيطاليا باليورو

انضمام إيطاليا والأرجنتين للمراكز العشرة الأولى في تصنيف "فيفا"

برلين - د ب أ

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انضم المنتخب الإيطالي، بطل يورو 2020، والمنتخب الأرجنتيني، بطل كوبا أميركا، لقائمة المصنفين العشرة الأوائل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس.

وتقدم المنتخب الإيطالي للمركز الخامس بفارق مركز واحد عن المنتخب الإنجليزي، وصيف يورو 2020. وصعد منتخب الأرجنتين للمركز السادس بعدما أنهى نجمه ليونيل ميسي صيامه عن الألقاب وقاد بلاده للتتويج باللقب القاري على حساب البرازيل.

وتصدر منتخب بلجيكا التصنيف، رغم خروجه من دور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية، فيما حل منتخب البرازيل ثانيا رغم خسارته أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أميركا. وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الثالث، يليه المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع، ثم المنتخب الإيطالي في المركز الخامس.

وحل منتخب الأرجنتين في المركز السادس ثم إسبانيا في المركز السابع والبرتغال في المركز الثامن والمكسيك في المركز التاسع وأمريكا في المركز العاشر. وتقدم منتخب أميركا عشرة مراكز في التصنيف بعد فوزه بالكأس الذهبية لكنه ظل خلف منتخب المكسيك وصيف البطولة القارية.

وتصدر منتخب اليابان تصنيف المنتخبات الآسيوية محتلا المركز الرابع والعشرين، فيما تصدرت السنغال تصنيف المنتخبات الإفريقية.

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