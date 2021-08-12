برشلونة يوقف بيع قمصان ميسي.. ويعتمد بيدري "واجهة"

بدأ نادي برشلونة الإسباني مرحلة ما بعد ميسي بعدما انتقل الأخير إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر يوم الثلاثاء.

وكان برشلونة أعلن الأسبوع الماضي في بيان، عدم قدرته التجديد مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب تعقيدات اقتصادية قبل أن يقيم الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات مؤتمرا صحافيا مودعا فريقه منذ أن كان ابن 13 عاما بالدموع.

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ومضى برشلونة بالفعل في مرحلة ما بعد ميسي باستخدامه النجم الإسباني الشاب بيدرو غونزاليس "بيدري" واجهة للمتجر وإزالة صور ميسي وقمصانه منها.

وبحسب أحد برامج إذاعة كادينا سير فإن موظفي النادي قرروا وضع تركيزهم على اعتماد بيدري كواجهة بدلا من النجم السابق كما لم يتوقف بيع قمصان الأسطورة الأرجنتينية بشعار برشلونة حتى اللحظة وهو أمر قابل للحدوث في أي لحظة.

وكان برشلونة وميسي دخلا في سلسلة من الأحداث التي أدت إلى خروج الأخير الأسبوع الماضي، فبعد انتهاء عقد ميسي الشهر الفائت قرر الطرفان خوض المفاوضات على تجديده بعد نهاية بطولة كوبا أميركا التي قضت في يوليو الماضي إلا أن لابورتا، رئيس برشلونة الجديد، أبدى ثقته بتجديد العقد قبل أن تتسبب مشاكل اقتصادية وتعقيدات من استحالة حدوثه ما دفع الطرفان إلى إعلان عدم الاستمرار.