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بروتوكول "الارتجاج" يغيب جونز عن ليفربول

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مدافع ليفربول

بروتوكول "الارتجاج" يغيب جونز عن ليفربول

ليفربول - رويترز

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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن لاعب الوسط كيرتس جونز سيغيب عن مواجهة نوريتش سيتي في افتتاح موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت بسبب بروتوكول الارتجاج.

وخرج جونز خلال الشوط الأول في مباراة أوساسونا الودية يوم الاثنين بعد اصطدام مع أحد اللاعبين. وأبلغ كلوب موقع ليفربول "(جونز) عانى من ارتجاج بسيط لذا علينا اتباع البروتوكول. إنه بخير لكنه البروتوكول المطبق. أعتقد أنه سيعود للتدريبات يوم الأحد".

وأصبح اللاعب البالغ عمره 20 عاما هو الغائب الثاني عن ليفربول في افتتاح الموسم بعد الظهير الأيسر آندي روبرتسون.

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