تشيلسي يستعيد لوكاكو بعقد طويل الأمد

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لخمس سنوات قادما من إنتر ميلان.



وأضاف النادي في بيان: عاد لوكاكو وهو واحد من أبرز المهاجمين في كرة القدم الأوروبية إلى النادي الذي كان يشجعه صغيرا ليكمل مهمة لم ينته منها بعد، حيث سبق له اللعب لتشيلسي في الفترة بين 2011 و2014.



وانضم المهاجم البلجيكي البالغ عمره "28 عاما"، إلى تشيلسي في 2011 لكنه خاض 15 مباراة فقط قبل بيعه لإيفرتون في 2014 بعد فترة إعارة في وست بروميتش ألبيون.



وانضم إلى مانشستر يونايتد في 2017 قبل انتقاله لإيطاليا في 2019.



وسجل لوكاكو 24 هدفا في الدوري في موسم 2020-2021 وساهم في تتويج إنتر بلقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 11 عاما الموسم الماضي.

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