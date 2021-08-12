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شكوك حول لحاق زياش بمواجهة تشيلسي الأولى في الدوري

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أصيب زياش أمام فياريال

شكوك حول لحاق زياش بمواجهة تشيلسي الأولى في الدوري

لندن - د ب أ

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الخميس، إصابة هدافه المغربي حكيم زياش في الكتف خلال المواجهة أمام فياريال الإسباني في كأس السوبر الأوروبي مساء يوم الأربعاء.

وتقدم زياش بهدف لتشيلسي في الدقيقة 27، ثم تعادل جيرارد مورينو لفياريال في الدقيقة 73 قبل أن يحسم تشيلسي لقب كأس السوبر بفوزه 6 / 5 بركلات الجزاء الترجيحية. وتعرض زياش للإصابة في كتفه الأيمن في الدقيقة 39 أثناء محاولة إبعاد ضربة ركنية لفياريال.

وحاول الجهاز الطبي لتشيلسي علاج زياش قبل أن يتم استبداله بكريستيان بوليسيتش. ولم تتضح بعد إمكانية لحاق زياش بالمواجهة أمام كريستال بالاس يوم السبت المقبل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز. يذكر أن زياش سجل 23 هدفا في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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