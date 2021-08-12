فابينيو: أنا أفضل لاعب وسط في العالم

يرى فابينيو، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه واحد من أفضل لاعبي العالم في العمل الذي يقوم به مع فريقه، ولكنه يشعر أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن فابينيو "27 عاما" وقع عقدا جديدا سيبقيه مع ليفربول حتى عام 2026، مما يعني أنه ينبغي على النادي أن يستفيد من ذروة مسيرته.

مادة اعلانية

ورغم أن فترة إعداده للموسم الجديد كانت قصيرة بسبب مشاركته مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أميركا، إلا أنه يبدو أن فابينيو سيشارك في مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوريتش سيتي يوم السبت.

ويحرص اللاعب على بدء ما يأمل أن يكون أفضل عام له حتى الآن مع ليفربول بعد خيبة الأمل الكبيرة في الموسم الماضي التي تعرض فيه للإصابات.

وقال: اعتقد أنه لا يزال بإمكاني التطور. أشعر بأهميتي، أشعر أنني واحدا من أفضل اللاعبين في العالم في مركزي.

وأضاف :تشعر دائما أن بإمكانك أن تكون أفضل، أن لديك الفرصة للتطور. لا أريد التوقف، أريد دائما النمو، وأن أحاول أن أكون أفضل.

وأضاف :اعتقد أنه إذا كان لدي ظروف جيدة فيما تبقى من مسيرتي، من الممكن أن أكون أفضل لاعب في مركزي.

وأضاف : هذا ما أحاول أن أقوم به، أن أقدم أفضل ما عندي لفريق ليفربول. اتمنى أن يكون هذا الموسم هو الأفضل لي مع الفريق.