ليدز يمدد عقد بيلسا إلى نهاية الموسم

‬أعلن ليدز يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تمديد عقد المدرب مارسيلو بيلسا لعام واحد حتى نهاية 2021-2022.



وتولى المدرب الأرجنتيني المسؤولية في 2018 وقاد ليدز للصعود لدوري الأضواء في 2020.



وقبل مباراة فريقه الأولى في الموسم الجديد أمام مانشستر يونايتد يوم السبت وجه المدرب البالغ عمره "66 عاما" الشكر لملاك النادي على الاستثمار في منشآت التدريب والبنية التحتية. وقال بيلسا الذي قاد ليدز للمركز التاسع الموسم الماضي: استثمر ليدز الكثير من الأموال لمساعدة المدرب على تجهيز لاعبيه بأفضل صورة. استثمر في الملاعب ومنشآت التدريب والتكنولوجيا وأنا سعيد جدا بهذا الأمر.

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