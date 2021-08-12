مبابي منزعج من التعاقد مع ميسي

كشفت تقارير صحافية، يوم الخميس، أن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، منزعج من تعاقد ناديه الفرنسي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأنه لا يرغب في تجديد عقده ويريد الرحيل في الانتقالات الصيفية الحالية إلى ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني أن اللاعب الدولي الفرنسي منزعج من وصول ميسي، وسيكشف قراره بشأن مستقبله في الأيام القليلة المقبلة.

مادة اعلانية

وقالت الصحيفة: يخطط مبابي بعد بضعة أشهر من التفكير العميق إلى كشف مستقبله مع إدارة باريس سان جيرمان، ولا يزال لدى ريال مدريد بعض الأمل من أجل ضم اللاعب، ففي غضون الـ 72 ساعة القادمة، يمكن أن يتغير كل شيء في النادي الفرنسي.

وأضاف التقرير: وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس أدى إلى تسريع قرار مبابي، على الرغم من ترحيب الفرنسي بالوافد الجديد القادم من برشلونة، إذ أبلغ مبابي النادي بأنه لا يريد اللعب بجانب ميسي، كما أن بطل كأس العالم في 2018 محترف طموح يسعى إلى ترك بصمة في تاريخ كرة القدم، وفي الوقت الحالي لا يمكن أن يصبح نجما للفريق في ظل وجود ميسي والبرازيلي نيمار.

ولفتت "لا غازيتا ديلو سبورت" إلى أن ريال مدريد بات أقرب من أي وقت مضى للتعاقد مع مبابي، حيث أمامه فرصة أن يصبح "ملك" الدوري الإسباني بكل بساطة، وأن يصبح العلامة التجارية الأشهر.