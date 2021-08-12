.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مبابي منزعج من التعاقد مع ميسي

  • الخط
مبابي خلال ترحيبه بميسي يوم الخميس

مبابي منزعج من التعاقد مع ميسي

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت تقارير صحافية، يوم الخميس، أن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، منزعج من تعاقد ناديه الفرنسي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأنه لا يرغب في تجديد عقده ويريد الرحيل في الانتقالات الصيفية الحالية إلى ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني أن اللاعب الدولي الفرنسي منزعج من وصول ميسي، وسيكشف قراره بشأن مستقبله في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الصحيفة: يخطط مبابي بعد بضعة أشهر من التفكير العميق إلى كشف مستقبله مع إدارة باريس سان جيرمان، ولا يزال لدى ريال مدريد بعض الأمل من أجل ضم اللاعب، ففي غضون الـ 72 ساعة القادمة، يمكن أن يتغير كل شيء في النادي الفرنسي.

وأضاف التقرير: وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس أدى إلى تسريع قرار مبابي، على الرغم من ترحيب الفرنسي بالوافد الجديد القادم من برشلونة، إذ أبلغ مبابي النادي بأنه لا يريد اللعب بجانب ميسي، كما أن بطل كأس العالم في 2018 محترف طموح يسعى إلى ترك بصمة في تاريخ كرة القدم، وفي الوقت الحالي لا يمكن أن يصبح نجما للفريق في ظل وجود ميسي والبرازيلي نيمار.

ولفتت "لا غازيتا ديلو سبورت" إلى أن ريال مدريد بات أقرب من أي وقت مضى للتعاقد مع مبابي، حيث أمامه فرصة أن يصبح "ملك" الدوري الإسباني بكل بساطة، وأن يصبح العلامة التجارية الأشهر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بسبب عملية اغتيال.. انهارت إصلاحات كبرى بروسيا بسبب عملية اغتيال.. انهارت إصلاحات كبرى بروسيا
الكمامة والاستيعاب.. كيف يؤثر كورونا على نمو أطفالنا؟ الكمامة والاستيعاب.. كيف يؤثر كورونا على نمو أطفالنا؟
الأكثر قراءة
فيديو لسحل مصري أمام منزله يثير غضباً.. والأمن يضبط الجناة فيديو لسحل مصري أمام منزله يثير غضباً.. والأمن يضبط الجناة
طفلة بامبرز جديدة.. شاب يهتك عرض رضيعة في مصر طفلة بامبرز جديدة.. شاب يهتك عرض رضيعة في مصر
انتبهوا من تناول الدجاج يومياً.. هذه مضاره المحتملة! انتبهوا من تناول الدجاج يومياً.. هذه مضاره المحتملة!
سعودي يقتل زوجته ويصيب طفله.. والشرطة تقبض عليه سعودي يقتل زوجته ويصيب طفله.. والشرطة تقبض عليه
السودان يقرر تسليم البشير ورموز نظامه للجنائية الدولية السودان يقرر تسليم البشير ورموز نظامه للجنائية الدولية
طبيب خدم البشرية.. وعند وفاته كانت المفاجأة المدوية! طبيب خدم البشرية.. وعند وفاته كانت المفاجأة المدوية!
قبل أن تذهب
ثلثها خارج الخدمة.. تعرف على القوة الجوية الأفغانية
ثلثها خارج الخدمة.. تعرف على القوة الجوية الأفغانية
اكتشف المزيد