مبابي يرحب بميسي في باريس سان جيرمان

شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في تدريبات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، وحصل على ترحيب كبير من نجم الفريق كيليان مبابي.

وأكمل ميسي هذا الأسبوع انتقاله لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن برشلونة.

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واكتملت الصفقة يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يواجه الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات وسائل الإعلام الأربعاء. وكان ميسي قادرا على التواصل مع زملائه الجدد بالفريق يوم الخميس.

وعبر الحساب الرسمي على "إنستغرام"، نشر النادي الفرنسي مقطع فيديو قصير يظهر ميسي وهو يشارك في التدريبات.

وفي نفس الوقت، نشر مبابي، الذي أصبحت مفاوضات تجديد عقده حاليا التركيز الأساسي لرئيس النادي، صورا لاحتضانه ميسي "34 عاما".

وعلق مبابي على الصورة بالقول: مرحبا بك في باريس، ليو، وأضاف :أسطورة.

ويتوقع أن يقوم باريس سان جيرمان بإخراج بعض لاعبي الفريق من أجل تعويض تكلفة صفقة ميسي وتم تأمين أول انتقال مبدئي يوم الخميس.

وانضم تيموثي بيمبيلي، المدافع صاحب الـ"18 عاما" الذي شارك ست مرات مع باريس سان جيرمان في الدوري خلال الموسم الماضي، لفريق بوردو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ولدى بوردو خيار التعاقد مع بيمبيلي بشكل دائم، وأصدر سان جيرمان بيانا يطلب فيه من اللاعب الشاب: تطوير الصفات التي أظهرها بالفعل.