من يقف في وجه بايرن أمام البطولة العاشرة توالياً؟

يُفتتح الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة عندما يواجه بايرن ميونيخ حامل اللقب مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.

يرزح مدرب بايرن ميونيخ الجديد الألماني يوليان ناغلسمان تحت الضغط لقيادة العملاق البافاري إلى لقبه العاشر توالياً في موسمه الأول معه.

مادة اعلانية

على الرغم من رحيل الجناح الإنجليزي جايدون سانشو إلى مانشستر يونايتد، إلا أنّ دورتموند سيكون قوة لا يُستهان بها تحت قيادة المدرب الجديد ماركو روزه. ضمّ دورتموند إلى صفوفه المهاجم الهولندي دونييل مالين قادماً من بي أس في أيندهوفن، ليكون إلى جانب النرويجي إرلينغ هالاند، ماركو رويس والأميركي جيوفاني رينا.

سجّل هالاند "هاتريك" الأسبوع الماضي في كأس ألمانيا، ليستمر في مشوار التألق بعد تسجيله 41 هدفاً في 41 مباراة الموسم الماضي. ورغم القوة الهجومية الضاربة التي يملكها الفريق، إلا أنّه يحتاج لتحسين خطه الدفاعي بشكل ملحوظ إذا ما أراد مقارعة بايرن. من جهة أخرى، انضم الحارس جورج كوبيل، ابن الـ 23 عاماً، من شتوتغارت، وسيكون مسعاه الاساسي كسب صفة الحارس الاول في ظل منافسة ضارية مع مواطنيه رومان بوركي وماروين هيتز. يواجه دورتموند سلسلة مباريات صعبة في إفتتاح الموسم، فيستهله بمواجهة إينتراخت فرانكفورت قبل ان يواجه بايرن بعد أربعة أيام في كأس السوبر الألماني.

بعد معاناته الهجومية الموسم الماضي إثر مغادرة المهاجم الدولي تيمو فيرنر الى تشيلسي الإنجليزي، عزّز لايبزيغ خطه الهجومي بالتعاقد مع المهاجم البرتغالي اندريه سيلفا تحت قيادة المدرب الجديد الاميركي جيسي مارش. بالإضافة الى سيلفا الذي سجّل 32 هدفاً في البوندسليغا مع فرانكفورت الموسم الماضي، تعاقد لايبزيغ ايضاً مع المهاجم الهولندي براين بروبي إبن الـ 19 عاماً من أياكس. سيواجه لايبزيغ خارج أرضه ماينز الذي يواجه أزمة كورونا في صفوفه، حيث اضطر الى إلغاء تمارينه الاربعاء بعدما أعلن عن وضع 14 شخصاً بين لاعبين وأعضاء من طاقمه التدريبي في الحجر الصحي إثر تأكيده إيجابية 4 حالات بفيروس كورونا في صفوفه. وستكون الانظار شاخصة الى المواجهة المرتقبة بين لايبزيغ وبايرن ميونخ في 11 سبتمبر المقبل. بدوره، وصف مارش المواجهتين المرتقبتين أمام بايرن ودورتموند ب "القمتين" اللتين يجب على فريقه الفوز بهما من اجل السعي للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى على الإطلاق. وسيستفيد الفريق من عودة لاعب الوسط المجري دومينيك شوبوشلاي بعد غيابه لمدة ثمانية أشهر بسبب الإصابة. يُعتبر الدفاع النقطة الاهم التي يتعيّن على مارش تقويتها، بعد خسارة المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي الى ليفربول ومواطنه دايوت أوباميكانو الى بايرن.

يعود فولفسبورغ الى دوري الابطال بعد غياب لخمسة أعوام، وقد عيّن لاعب وسط بايرن السابق الهولندي مارك فان بومل مدرباً له. حافظ فان بومل على معظم عناصر الفريق الذين احتلوا المركز الرابع الموسم الماضي. ويستضيف الفريق في مستهل الموسم، بوخوم العائد الى دوري الأضواء، السبت، لكنّه سيكون على فولفسبورغ التعافي سريعاً بعد تعرّضه لخمس هزائم ودية عشية إنطلاق الموسم الرسمي. ستتجه الانظار الى النجم الالماني الواعد لوكاس نميشا، والذي انضم من مانشستر سيتي في عقد لأربع سنوات. وُلد نميشا في ألمانيا، لكنه لعب مع إنجلترا على مستوى الناشئين بعد انتقاله للعيش هناك في الصغر. إلاّ أنّه فضّل لاحقاً تمثيل المنتخب الألماني مسجلا هدف الفوز في نهائي كأس أوروبا لما دون 21 عاماً في يونيو الماضي.

تعرّض مونشنغلادباخ لنكسة كبيرة في المراحل الاخيرة من الدوري، مع تأكيد رحيل المدرب ماركو روزه لتولي تدريب دورتموند. يحلّ المدرب النمسوي أدي هوتر خلفاً لروزه، ويرث منه تشكيلة واعدة تضمّ لاعبي وسط منتخب ألمانيا لارس ستيندل وجوناس هوفمان بالإضافة الى المهاجمين الكاميروني - السويسري بريل إيمبولو، الفرنسيين ألاسان بليا وماركوس تورام. وفي يومه، يستطيع غلادباخ ان يهزم أي فريق ألماني لكنه يحتاج الى الثبات. يستضيف غلادباخ نظيره بايرن الجمعة آملا في تكرار فوزه المفاجئ على العملاق البافاري، 3-2، عندما سجّل هوفمان هدفين قبل ان يضيف فلوريان نوهوس الهدف الثالث.