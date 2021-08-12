5 وافدين جدد "تحت المجهر" في الدوري الإنجليزي

فيما تنتظر صفقتا الفرنسي رافايل فاران إلى مانشستر يونايتد والبلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشلسي الإنجليزيين الإعلان الرسمي، شهدت فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا سلسلة تعاقدات من العيار الثقيل، ما يعد بموسم استثنائي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي ينطلق الجمعة.

بعدما أمضى تسعة أعوام في أستون فيلا، أقدم الإنجليزي جاك غريليش على "القفزة الكبيرة"، من خلال الإنضمام الى صفوف مانشستر سيتي حامل اللقب مقابل 100 مليون جينه استرليني. لا شك أنّ اللعب مع مانشستر سيتي سيكون مختلفاً مقارنة بأستون فيلا، خصوصاً من خلال الإندماج مع المايسترو البلجيكي كيفن دي بروين والتأقلم على ضغط المباريات والسعي الدائم للفوز. كما يجب ان يتوقع غريليش ضغطاً دفاعياً متقدماً أكثر مقارنة بأستون فيلا، وهو أيضًا اللاعب الذي يعاني من أكبر عدد من الأخطاء في الدوري الإنجليزي.

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يعود جايدون سانشو الى مدينة مانشستر بعدما كان انتقل من سيتي الى بوروسيا دورتموند عام 2017 مقابل بدل مالي منخفض جداً، لكنه يعود اليوم وهو في حلّة مختلفة، لينضم الى العملاق الآخر للمدينة أي يونايتد. كسب سانشو خبرة كبيرة للاعب في عمره. فسجّل 38 هدفاً مع 51 تمريرة حاسمة في 104 مباريات في الدوري الألماني، ما يبرّر قيمة الصفقة والتي بلغت 85 مليون يورو. سينضم سانشو الى تشكيلة مدججة بالمهاجمين في يونايتد أمثال الفرنسي انتوني مارسيال والأوروغوياني أدنسون كافاني والإنكليزيين ماركوس راشفورد ومايسون غرينوود والويلزي دانيال جيمس.

الفرنسي كوناتي كان حلا لكلوب بعدما شكل التعاقد مع لاعب مدافع أولوية مطلقة عند مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بعد الاداء الكارثي لدفاع الريدز الموسم الماضي. وبدوره، عانى الدولي الفرنسي السابق مع منتخب ما دون 21 عاماً من موسمين مضطربين، فاكتفى بالمشاركة في 22 مباراة ضمن الدوري الألماني وذلك بعد معاناته من سلسلة إصابات. انتقل الى ملعب أنفيلد مقابل 41 مليون يورو، حيث يأتي إنضمامه ليكون خياراً أفضل من جو غوميز، بحيث سيشارك جنباً الى جنب مع احد أفضل المدافعين في العالم، فيرجيل فان دايك.

بعد موسم واحد في الدوري الإنجليزي مع فريق برايتون الذي أنهى الموسم الماضي في أسفل الترتيب، أصبح بن وايت أحد أغلى المدافعين الإنجليز في التاريخ بعد إنتقاله الى آرسنال مقابل 59 مليون يورو. يبلغ وايت 23 عاماً، وهو استفاد من إصابة ألكسندر أرنولد للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أوروبا، لكنه بالكاد ظهر إسمه ضمن التشكيلة النهائية التي كان يتمّ إختيارها لخوض المباريات.

يُعد الإسباني براين خيل الصفقة الوحيدة التي أبرمها توتنهام في الميركاتو الصيفي. انتقل اللاعب الى "البريميرليغ" قادماً من إشبيلية الإسباني مقابل 25 مليون يورو، وهو عانى الموسم الماضي من ضعف هجومي لافت لفريق إيبار الذي لعب معه على سبيل الإعارة. فاكتفى بأربعة أهداف و3 تمريرات حاسمة. لم يستدعه المدرب لويس أنريكي للمشاركة مع منتخب إسبانيا في كأس أوروبا، وذلك لصالح المشاركة في كأس أوروبا للشباب ودورة الالعاب الاولمبية.