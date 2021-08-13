.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرسنال يطلب أوديغارد من ريال مدريد

  • الخط
أوديغارد
أوديغارد خلال الموسم الماضي مع أرسنال

أرسنال يطلب أوديغارد من ريال مدريد

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

دخل نادي أرسنال الإنجليزي في مفاوضات مع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بشأن إمكانية عودة مارتن أوديغارد للفريق الإنجليزي.

وأمضى أوديغارد "22 عاما" النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لأرسنال، حيث قدم ما يكفي ليجعل ميكيل أرتيتا مدرب الفريق معجبا بإمكانياته.

ويحرص أرسنال، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، على إضافة صانع ألعاب لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبالإضافة إلى أوديغارد، ارتبط اسم أرسنال بالتعاقد مع جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي وحسام عوار لاعب ليون.

ولكن يبدو الآن أن احتمالية التعاقد مع أوديغارد هي الأقرب، وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن المفاوضات تم فتحها بين أرسنال وريال مدريد.

وانتقل أوديغارد بشكل مؤقت إلى أرسنال في يناير الماضي بعدما فشل في حجز مقعدا في التشكيل الأساسي لريال مدريد تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان، ولكنه أيضا لم يكن قادرا على إقناع كارلو أنشيلوتي بموهبته في فترة الإعداد للموسم الجديد.

هذه المرة قد يكون انتقاله إلى أرسنال دائما، خاصة وأن الفريق الإنجليزي بصدد بيع جو ويلوك لنيوكاسل للحصول على المزيد من الأموال لإتمام الصفقة.

وشارك أوديغارد في 20 مباراة في كل المسابقات مع أرسنال العام الماضي، وسجل هدفين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"الجمعة 13".. ماذا تعرف عن اليوم سيئ السمعة؟
هل تعرف ما هي كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان؟ هنا الجواب.. هل تعرف ما هي كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان؟ هنا الجواب..
الأكثر قراءة
فيديو يهزّ الجزائر.. قتل شاب بريء بتهمة إشعال الحرائق والتنكيل بجثته فيديو يهزّ الجزائر.. قتل شاب بريء بتهمة إشعال الحرائق والتنكيل بجثته
شاهد آخر فيديو للجزائري المحروق ظلما قبل ساعات من قتله شاهد آخر فيديو للجزائري المحروق ظلما قبل ساعات من قتله
فيديو يبكي الحجر.. صرخة جندي جزائري وسط ألسنة اللهب فيديو يبكي الحجر.. صرخة جندي جزائري وسط ألسنة اللهب
أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا
غداً وصول أول فوج لمعتمري الخارج هذا العام وهذه جنسيتهم غداً وصول أول فوج لمعتمري الخارج هذا العام وهذه جنسيتهم
زفاف يتحول لمأتم.. صاعقة تقتل وتصيب العشرات بحفل باليمن زفاف يتحول لمأتم.. صاعقة تقتل وتصيب العشرات بحفل باليمن
قبل أن تذهب
العالم يحترق ويغرق.. خريطة لتناقضات التغير المناخي
العالم يحترق ويغرق.. خريطة لتناقضات التغير المناخي
اكتشف المزيد