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الدوري الإيطالي يبث مباريات عبر "يوتيوب" في الشرق الأوسط

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ميلان يوفنتوس
لقاء سابق بين يوفنتوس وميلان

الدوري الإيطالي يبث مباريات عبر "يوتيوب" في الشرق الأوسط

روما - رويترز

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قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة، إنها وافقت على بث بعض مباريات البطولة بصورة مباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر موقع يوتيوب في الوقت الذي تتعثر فيه مفاوضات بيع حقوق البث الخاصة بالبطولة إلى أي من الشبكات في المنطقة.

وتسعى الرابطة على مدى عدة أشهر لإبرام صفقة لبيع حقوق بث مباريات الدوري المحلي الأول في المواسم الثلاثة المقبلة في المنطقة التي تضم عدة دول من بينها مصر والمغرب ودول الخليج.

وعقب مؤتمر بتقنية الفيديو قالت الرابطة في بيان إنها قررت المضي قدما في انشاء قناة ناطقة بالعربية عبر منصة يوتيوب.

وأضاف البيان: ستبث القناة خمس مباريات في كل جولة من جولات الدوري وسيقتصر البث على المنطقة المذكورة.

وقالت مصادر قريبة من هذا الشأن إن أندية الدوري الإيطالي وافقت على بث المباريات عبر يوتيوب لمدة عام وإن هذا البث سيتوقف إذا تم التوصل لاتفاق لبيع حقوق البث في المنطقة.

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