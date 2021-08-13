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بوكيتينو: ميسي خلق أجواء إيجابية في باريس

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ميسي
ميسي في تدريبات باريس سان جيرمان يوم الخميس

بوكيتينو: ميسي خلق أجواء إيجابية في باريس

باريس - رويترز

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أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أن انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريقه خلق أجواء إيجابية في أروقة النادي الباريسي.

وردا على سؤال حول مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق قال بوكيتينو: كيليان لاعب في فريقنا.

وعن موعد ظهور ميسي الأول مع فريقه قال المدرب الأرجنتيني إن ميسي سيبدأ مسيرته مع الفريق عندما يكون في كامل لياقته، مؤكدا أن النادي يتعامل مع كل شيء في وقته.

وجاءت تصريحات بوكيتينو قبل مباراة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي أمام ستراسبورغ يوم السبت.

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