تيباس يصف رحيل ميسي عن برشلونة بـ "العار"

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إن المسابقة تضررت بخسارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه ألقى باللوم على إدارة برشلونة لرفضها قبول ترتيب مالي مثير للجدل.

وأبرمت الرابطة صفقة بقيمة 2ر3 مليار دولار مع شركة كابيتال بارتنرز (سي في سي) الاستشارية للأسهم الخاصة والاستثمار، حيث تشهد حصول الشركة على نسبة 10% من الأعمال التجارية لبطولة الدوري.

مادة اعلانية

في المقابل، سيتم تخصيص نسبة 90% المتبقية لدعم الأندية التي تعاني من أزمات مالية على مستوى الدوري الممتاز والدرجة الثانية، وذلك في الوقت الذي عصفت فيه أزمة فيروس كورونا المستجد بالكرة الإسبانية.

وعارض العملاقان ريال مدريد وبرشلونة الاقتراح، بينما شدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأربعاء على أنه غير قانوني تماما.

ويرى ريال مدريد وبرشلونة أن الصفقة ستؤثر على الحقوق السمعية والبصرية لجميع الأندية على مدى 50 عاما مقبلة، في الوقت الذي يهدد فيه النادي الملكي باتخاذ إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري الإسباني ورئيسها تيباس لعدم استشارتهم في الأمر بالشكل المناسب .

ومع ذلك، فإن الصفقة ستمضي قدما كما هو مخطط لها بعد أن صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة لصالحها يوم الخميس، رغم أن برشلونة والريال كانا ضمن أربعة أندية آثرت الانسحاب من الاتفاقية.

وفي حديثه بعد تمرير الاقتراح، أكد تيباس أنه كان من الممكن أن يحتفظ برشلونة بميسي الذي انضم الآن إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر لو كانا قد أبرما اتفاقا .

وأوضح تيباس: لا أعرف بالضبط ما الذي يفعله برشلونة لخفض فاتورة رواتبه، بأموال سي في سي كانوا سيحصلون على حوالي 40 مليون يورو إضافية.

وأضاف تيباس: كان من الممكن أن يبقي على ميسي، أو غيره، ويصبح فريقا أكثر تنافسية. لقد تضررنا من مغادرة ميسي، بالتأكيد، لكن لا يوجد بند في أي صفقة تلفزيونية تجعلنا نحصل على أموال أقل بدون ميسي، رغم أن ذلك ربما يضر الشركات التي تتطلع لإضافة مشتركين ومشجعين لأكبر الأندية.

وتابع: في الدوري الإسباني، أردنا دائما أن يكون لدينا أفضل اللاعبين، لكن بعد ذلك غادر كريستيانو رونالدو ونيمار وغادر ميسي الآن.

وأشار رئيس رابطة الدوري الإسباني: أود أن أقول إن الأمر ربما كان مؤلما للغاية لأن رئيس برشلونة ظل يقول طوال شهر كامل أن كل شيء يسير على ما يرام وفجأة، بعد ظهر أحد الأيام، أنهارت الصفقة بأكملها.

وأوضح: لذلك من العار الحقيقي ترك ميسي لكننا عملنا كثيرا لضمان ألا تنخفض قيمتنا في حقوق البث.

وختتم تيباس حديثه قائلا: أنا مقتنع بأن مشجعي برشلونة في إسبانيا سيواصلون مشاهدة فريقهم سواء كان ميسي يلعب معهم أم لا.