حرمان دول إفريقية من استضافة مباريات دولية

حرمت ثماني دول إفريقية من استضافة مبارياتها المقررة على أرضها في تصفيات كأس العالم في الشهر المقبل بعد اعتبار ملاعبها غير مؤهلة لاستضافة مباريات دولية وبالتي تقرر إقامة هذه المباريات في ملاعب محايدة.

والدول التي تقرر إقامة مبارياتها على ملاعب محايدة هي بوركينا فاسو وجمهورية افريقيا الوسطى وجيبوتي وغينيا بيساو ومالاوي ومالي وناميبيا والنيجر.

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وجاء القرار بعد زيارة فريق من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملاعب هذه الدول وبعد مراجعة الملاعب الإفريقية بصورة شاملة في العام الماضي ايضا.

ووجهت تحذيرات إلى بعض الدول بضرورة تطوير ملاعبها وإلا واجهت المنع من استضافة مباريات دولية.

وفي إطار التغييرات ستلتقي بوركينا فاسو مع الجزائر بطلة إفريقيا ضمن المجموعة الأولى في السادس من سبتمبر المقبل في مراكش المغربية بدلا من واجادوجو.

وستستضيف مراكش أيضا مباراة النيجر مع بوركينا فاسو في أول سبتمبر.

وتنافس في تصفيات كأس العالم الإفريقية 40 دولة من خلال 10 مجموعات على أن تتأهل الفرق الفائزة فقط للمرحلة الأخيرة من التصفيات التي ستقام في مارس المقبل والتي سيتأهل منها خمسة منتخبات للنهائيات التي ستقام في 2022.