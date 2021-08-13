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داني ألفيش يعود إلى قائمة منتخب البرازيل

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ألفيش خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو

داني ألفيش يعود إلى قائمة منتخب البرازيل

ريو دي جانيرو - رويترز

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استدعى منتخب البرازيل رافينيا جناح ليدز يونايتد لأول مرة يوم الجمعة لخوض ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام تشيلي والأرجنتين وبيرو في سبتمبر.

وقال تيتي مدرب البرازيل: نتابع رافينيا منذ فترة طويلة منذ صعود ليدز لدوري الأضواء، إنه لاعب موهوب يجيد المراوغة ويسجل أهدافا حاسمة وهي من الأشياء التي نحبها كثيرا. يملك السرعة والمهارة.

كما انضم إلى تشكيلة البرازيل ستة لاعبين من الفريق الفائز بالذهبية الأولمبية في طوكيو ومن بينهم داني ألفيش البالغ عمره 38 عاما والوجه الجديد كلاودينيو الذي انتقل مؤخرا إلى زينيت سان بطرسبرغ.

وستلعب البرازيل خارج الديار أمام تشيلي في الثاني من سبتمبر والأرجنتين في الخامس من سبتمبر وستواجه بيرو على أرضها في التاسع من سبتمبر.

وتتصدر بطلة العالم خمس مرات تصفيات أميركا الجنوبية بستة انتصارات من ست مباريات.

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