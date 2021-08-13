دي روسي يرحل عن منتخب إيطاليا

كشف دانييلي دي روسي أنه ترك عمله ضمن الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، وأنه يتطلع لبدء مسيرته كمدرب مستقل.

وكان دي روسي لاعب وسط روما ومنتخب إيطاليا السابق اعتزل اللعب في العام الماضي وكان أحد مساعدي مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني خلال مسيرة الفريق الناجحة في بطولة أوروبا 2020 التي توج في نهايتها باللقب الأوروبي في يوليو الماضي.

مادة اعلانية

وفي عددها يوم الجمعة نقلت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" المحلية عن روسي قوله: كان قرارا صعبا لأنني عملت بكل تناغم مع الجميع. سأبقى دوما مدينا للمنتخب الوطني، لكني أعرف جيدا ما أريده وهو أن أصبح مدربا.

وأضاف دي روسي قوله: الأمر ربما يبدو غريبا بالنظر إلى أن عمري 38 عاما فقط ولم يسبق لي من قبل قيادة الجهاز الفني لأي فريق لكني أشعر أنني مستعد للمهمة.

وأوضح قائلا: الاستمرار مع المنتخب الوطني خلال انتظار أول فرصة لن يكون مناسبا ولن يكون عادلا بالنسبة للاتحاد أو لمانشيني.

وأمضى دي روسي مسيرته الكروية بالكامل تقريبا في صفوف روما لكنه لعب لفترة قصيرة في صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني قبيل الاعتزال.

وردا على سؤال حول إمكانية تدريب روما فريق مدينته قال روسي : سيحدث هذا عندما أكون على قدر المهمة لكني غير مهووس بذلك.