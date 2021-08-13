سولشاير: صفقة فاران لم تكتمل

لن يتمكن رافاييل فاران من المشاركة مع مانشستر يونايتد في مباراته الافتتاحية للموسم الجديد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم أمام ليدز يونايتد، حيث قال أولى جونار سولشاير، مدرب الفريق، إن الصفقة لم تنته بنسبة مئة بالمئة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن مانشستر يونايتد أكمل التعاقد مع توم هيتون وجادون سانشو، وأعلن النادي يوم 27 يوليو الماضي أنه أبرم اتفاقية مع ريال مدريد لانتقال فاران "28 عاما".

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ويتعين على فاران أن يحصل على تأشيرة ودخول الحجر الصحي قبل أن يخضع للفحص الطبي، وقال سولشاير إن الجوانب النهائية للصفقة لم يتم التوقيع عليها قبل الموعد النهائي للتسجيل لرابطة الدوري.

وقال مدرب مانشستر يونايتد: لم يتدرب معنا، وحتى الآن بعض التفاصيل غير الضرورية تحتاج لوقت أطول.

وأضاف: أشياء تحدث وأشياء تحتاج لبعض الوقت، ولسوء الحظ فإن العزل هو ما يؤخر الأمور.

وأكد: لم تنته الصفقة بنسبة مئة بالمئة.. لا يمكنني القول إنه سيشارك يوم السبت، على الأرجح يمكنني قول إنه لن يشارك لأنه لم يتدرب معنا.

وبسؤاله عن سبب التأجيل وما إذا كان هناك أي قلق من شأنه عدم إكمال الصفقة، قال سولشاير: دائما ما تحدث بعض الأشياء الصغيرة.

وأضاف: ولكن التأجيل الأكبر بسبب العزل والحجر الصحي، بالطبع. هو في مانشستر حاليا. ستنتهي الأمور قريبا.