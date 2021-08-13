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غوراديولا يتهرب من الأسئلة حول كين

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لقاء سابق بينهما

غوراديولا يتهرب من الأسئلة حول كين

مانشستر - رويترز

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تهرب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من أسئلة بشأن هاري كين قائلا إن قائد منتخب إنجلترا لا يزال يلعب في صفوف توتنهام ومن الخطأ الحديث عن مستقبله.

وربطت تقارير مهاجم توتنهام باحتمال الانتقال لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف وقال غوارديولا للصحافيين الأسبوع الماضي إن سيتي يرغب في ضمه لكن الكرة في ملعب توتنهام. وسيلتقي الفريقان في مستهل مشوارهما بالدوري الممتاز يوم الأحد.

وقال غوارديولا "أجبت على هذا السؤال في المؤتمر الصحفي السابق.. المرة السابقة كانت استثنائية. عادة لا أتحدث عن الانتقالات".

وأكد مدرب سيتي أن لاعب الوسط كيفن دي بروين سيغيب عن بداية الموسم حيث لا يزال يتعافى من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال اللعب مع بلجيكا في بطولة أوروبا بينما من المتوقع أن يشارك الوافد الجديد جاك غريليش أمام توتنهام.

وقال غوارديولا "حالة دي بروين تتحسن من يوم إلى آخر لكنه لا يستطيع المشاركة في حصة مران كاملة. سنرى في الأيام القليلة المقبلة". وفاز سيتي باللقب الموسم الماضي بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه لكن غوارديولا توقع منافسة أكثر قوة هذا الموسم.

وقال "منذ وصولي إلى هنا أشعر أن كل موسم يصبح أقوى وأكثر شراسة عن السابق في وجود فرق أفضل. نبدأ تحديا جديدا في كل موسم".

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