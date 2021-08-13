ليستر سيتي يتعاقد مع فسترغارد من ساوثهامبتون

تعاقد ليستر سيتي مع المدافع الدولي الدنماركي يانيك فسترغارد، قادما من منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نادي ساوثهامبتون، اليوم الجمعة.

ولم يكشف الطرفان عن القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن ليستر دفع نحو 15 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 29 عاما، والذي انضم إلى ساوثهامبتون من بوروسيا مونشنغلادباخ قبل ثلاثة أعوام.

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وشارك فسترغارد في جميع المباريات الست التي خاضها منتخب الدنمرك في بطولة أوروبا الأخيرة، والتي وصل خلالها للدور قبل النهائي. وسينضم في ليستر إلى مواطنه كاسبر شمايكل حارس الدنمارك.

وقال ليستر بطل كأس الاتحاد الإنجليزي ودرع المجتمع إن فسترغارد وقع عقدا حتى 2024. ويفتقد ليستر مدافعه الفرنسي ويسلي فوفانا حتى 2022 بسبب كسر في الساق.