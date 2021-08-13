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مفاجآت في أول تشكيلة يعلنها فان غال لمنتخب هولندا

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فان غال
المدرب الهولندي فان غال

مفاجآت في أول تشكيلة يعلنها فان غال لمنتخب هولندا

أمستردام - رويترز

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شهدت أول تشكيلة للمدرب لويس فان غال بعد عودته لتدريب منتخب هولندا لكرة القدم العديد من المفاجآت في محاولة للتأهل لكأس العالم العام المقبل بعد مشوار مخيب في بطولة أوروبا.

واستدعى المدرب المخضرم الذي يدرب هولندا لثالث مرة المدافع الشاب ديفين رينش والظهير الأيسر تيريل مالاسيا البالغ عمره 21 عاما والحارس ريمكو باسفير البالغ عمره 37 عاما لأول مرة بينما سيعود فيرجيل فان ديك إلى التشكيلة المؤلفة من 25 لاعبا بعد غياب طويل.

وقال فان غال في بيان يوم الجمعة: الكل يعرف مدى أهمية أسبوع المباريات الدولية في سبتمبر. أمامنا وقت قصير للاستعداد وبالتالي نحتاج إلى لاعبين في أفضل حالاتهم بدنيا وفنيا. لم تستعد كل الأندية بنفس الدرجة قبل انطلاق الموسم الجديد لذا وضعت هذا الأمر في الحسبان عند اختيار التشكيلة لكني أؤكد أن الجميع في دائرة اهتمامي.

وأجرى فان غال تغييرات كبيرة على تشكيلة سلفه فرانك دي بور التي خرجت من دور الستة عشر في بطولة أوروبا.

وستخوض هولندا ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم خلال سبعة أيام حيث تلتقي مع مضيفتها النرويج في الأول من سبتمبر وبعدها ستلعب على أرضها مع الجبل الأسود في الرابع من سبتمبر وتركيا في السابع من سبتمبر.

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