الهلال ينجو من فخ الطائي بهدف قاتل

أنقذ مهاجم الهلال صالح الشهري فريقه من الوقوع في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الطائي بعد تسجيله هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي سيطر على مجريات الشوطين إلا أنه واجه صعوبات كبيرة في تجاوز دفاع الطائي المنضم وحارسه المميز البلغاري مارتن لوكوف.

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وسنحت فرصة مبكرة للهلال وتحديداً لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي تلقى عرضية مميزة من زميله ناصر الدوسري ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس البلغاري مارتن لوكوف.

وواصل الهلال هجومه وكاد مهاجمه المالي موسى ماريغا أن يسجل أول أهدافه مع فريقه الجديد حينما تلقى تمريرة من زميله قوميز ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس لوكوف الذي تصدى لها.

وقبل نهاية الشوط كاد الطائي أن يفاجئ الهلال بهدف حينما اخترق مدافعه حسن الجبيري الدفاع الأزرق وسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت العارضة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وأهدر لاعبه الأرجنتيني لوسيانو فييتو هدفاً محققاً حينما تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله البيروفي آندري كاريو ليسدد الكرة إلا أنها أصابت العارضة.

وكثّف الهلال هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه غوميز الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس لوكوف الذي أبعدها بصعوبة.

وحاول الطائي استغلال اندفاع أصحاب الأرض وكاد لاعبه البرازيلي دينير أن يقتنص هدف السبق لفريقه حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة.

وواصل الهلال هجومه وسنحت للاعبه كاريليو فرصة محققة حينما حول عرضية زميله ناصر الدوسري بقدمه إلا أنها أصابت القائم.

وكثّف الهلال هجومه وتمكن مهاجمه البديل صالح الشهري بتسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 90+1 حينما حول عرضية زميله ناصر الدوسري برأسه في شباك الحارس البلغاري لوكوف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال الى 3 نقاط ليحتل المركز السادس بفارق الأهداف عن النصر وأبها والاتفاق والرائد والفيحاء، وبقي الطائي بلا نقاط ليحتل المركز 13.