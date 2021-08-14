باريس يقدم ميسي للجماهير

قدم باريس سان جيرمان نجمه الجديد ليونيل ميسي إلى المشجعين في استاد "حديقة الأمراء" قبل مواجهة ستراسبورغ في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت، لكن قائد الأرجنتين لم يكن ضمن تشكيلة المباراة.



ودخل ميسي الملعب إلى جانب اللاعبين الجدد سيرجيو راموس والحارس جيانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي وجورجينيو فينالدم وتحدث إلى المشجعين المتحمسين.





وقال ميسي: هذا أسبوع استثنائي جدا بالنسبة لي. أريد أن أشكر الجميع على الاستقبال منذ وصولي إلى باريس. كان الأمر مذهلا. أشعر بسعادة كبيرة وبحماس هائل، أتمنى أن نستمتع معا بهذا العام وأن يكون العام رائعا لنا. أنا متحمس جدا بخصوص كل شيء.



وكما هو متوقع، لم ينضم ميسي إلى تشكيلة المباراة بعدما قال المدرب ماوريسيو بوكيتينو إن لاعبه البالغ عمره 34 عاما ليس جاهزا بشكل كامل.



ولم يظهر دوناروما حارس إيطاليا والمدافع المخضرم راموس ضمن تشكيلة المباراة أيضا، بينما سيبدأ الثنائي حكيمي وفينالدم.



وانضم ميسي إلى سان جيرمان الأسبوع الماضي بعقد لمدة عامين مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي، بعدما أعلن برشلونة أنه لا يستطيع تحمل الإبقاء على هدافه التاريخي بسبب قواعد اللعب النظيف المالي الخاصة برابطة الدوري الإسباني.