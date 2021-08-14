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بطاقتان حمراوان في فوز فالنسيا الصعب على خيتافي

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هدف المباراة الوحيد من سولير

بطاقتان حمراوان في فوز فالنسيا الصعب على خيتافي

مدريد - فرانس برس

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تخطى فالنسيا خوض 87 دقيقة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه هوغو غيامون مبكراً ليخرج فائزاً على ضيفه خيتافي 1-صفر في افتتاح موسم 2021-2022 لبطولة اسبانيا في كرة القدم.

وطرد غيامون بالبطاقة الحمراء مباشرة بعد مرور 3 دقائق لتدخل عنيف على نيمانيا ماكسيموفيتش بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد (في أي أر)، لكنّ فريقه لم يتأثر بذلك وحصل على ركلة جزاء انبرى لها كارلوس سولير بنجاح (11).

وصمد فالنسيا طويلاً أمام ضغط الضيوف الذي طرد لهم أريك كاباكو في ربع الساعة الأخير لنيله البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.

ويبدأ اتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي حملة الدفاع عن لقبه ضد مضيفه سلتا فيغو الاحد، في حين يواجه قطبا الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة الافيس وريال سوسييداد تواليا.

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