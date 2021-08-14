بطل الدوري الفرنسي يسقط برباعية أمام نيس

لقن فريق نيس مضيفه ليل حامل اللقب درسا قاسيا وفاز عليه 4 -صفر يوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبعد مضي دقيقة واحدة من البداية افتتح كاسبر دولبيرغ التسجيل لنيس، وبعدها بأربع دقائق فقط أضاف هشام بوداوي الهدف الثاني.

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وأحرز أمين جويري الهدف الثالث لنيس من ضربة جزاء في الدقيقة 45 قبل ان يختتم دولبيرغ التسجيل في الدقيقة 64 بإحرازه الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف.

ورفع الفوز رصيد نيس إلى أربع نقاط ليصعد للصدارة مؤقتا وتوقف رصيد ليل عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.