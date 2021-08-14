.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بوغبا وبرونو يقودان يونايتد لفوز عريض على ليدز

  • الخط
برونو سجل 3 وصنع بوغبا 4

بوغبا وبرونو يقودان يونايتد لفوز عريض على ليدز

ليدز - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

حقق مانشستر يونايتد بداية قوية في مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على ليدز يونايتد 5 - 1 اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الأولى من المسابقة.

ويدين مانشستر يونايتد بفضل كبير في الفوز للاعبه برونو فيرنانديز، الذي سجل ثلاثية (هاتريك) وكذلك النجم بول بوغبا الذي صنع أربعة من الأهداف الخمسة للفريق. وافتتح برونو فيرنانديز التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 31 ثم تعادل ليدز يونايتد في الدقيقة 49 عن طريق لوك ايلنغ.

وحسم مانشستر يونايتد المباراة لصالحه بأربعة أهداف سجلها ماسون غرينوود في الدقيقة 52 وفيرنانديز (هدفين)، في الدقيقتين 54 و60 وفريد في الدقيقة 68 .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية
شاب مصري يعتزل البشر ويعيش مع الذئاب والأسود والجوارح شاب مصري يعتزل البشر ويعيش مع الذئاب والأسود والجوارح
الأكثر قراءة
أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا
وفاة وفاة "سفيرة الابتسامة" الطفلة السعودية ريتاج الشهري
العالم يحترق.. تعرف على قائمة الدول المشتعلة العالم يحترق.. تعرف على قائمة الدول المشتعلة
النصر يسدد 135 مليون ريال وينال شهادة الكفاءة النصر يسدد 135 مليون ريال وينال شهادة الكفاءة
5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها! 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها!
تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون
قبل أن تذهب
مركز إسرائيلي يكشف تفاصيل شبكة أنفاق حزب الله في لبنان.. فما هي؟
مركز إسرائيلي يكشف تفاصيل شبكة أنفاق حزب الله في لبنان.. فما هي؟
اكتشف المزيد