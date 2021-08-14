بوغبا وبرونو يقودان يونايتد لفوز عريض على ليدز

حقق مانشستر يونايتد بداية قوية في مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على ليدز يونايتد 5 - 1 اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الأولى من المسابقة.

ويدين مانشستر يونايتد بفضل كبير في الفوز للاعبه برونو فيرنانديز، الذي سجل ثلاثية (هاتريك) وكذلك النجم بول بوغبا الذي صنع أربعة من الأهداف الخمسة للفريق. وافتتح برونو فيرنانديز التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 31 ثم تعادل ليدز يونايتد في الدقيقة 49 عن طريق لوك ايلنغ.

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وحسم مانشستر يونايتد المباراة لصالحه بأربعة أهداف سجلها ماسون غرينوود في الدقيقة 52 وفيرنانديز (هدفين)، في الدقيقتين 54 و60 وفريد في الدقيقة 68 .