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بيكيه يساعد برشلونة على تسجيل لاعبيه الجدد

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بيكيه سواريز برشلونة أتلتيكو
بيكيه في مباراة سابقة أمام أتلتيكو مدريد

بيكيه يساعد برشلونة على تسجيل لاعبيه الجدد

برشلونة - د ب أ

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تمكن برشلونة الإسباني لكرة القدم، أخيرا، من تسجيل الصفقتين الجديدتين، ممفيس ديباي وإريك عارسيا، ضمن قائمة الفريق، وذلك بعدما وافق جيرارد بيكيه على تخفيض كبير في راتبه.

وواجه برشلونة مشاكل مالية أدت إلى رحيل هداف الفريق التاريخي ليونيل ميسي عنه هذا الاسبوع، وتركته غير قادر رسميا على إضافة لاعبين جدد لصفوفه.

ولكن، انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان، واستعداد بيكيه للحصول على راتب مخفض مكن برشلونة من الوفاء بمتطلبات الحد الأقصى للرواتب الموضوعة من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وعشية المباراة الافتتاحية للفريق أمام ريال سوسيداد، أعلن برشلونة أنه سيكون بمقدور ديباي وغارسيا، بالإضافة للمهاجم راي ماناي، خوض المباريات الرسمية.

وذكر برشلونة يوم السبت إنه تمكن من تسجيل ممفيس ديباي، وإريك غارسيا، وراي ماناج للعب في الدوري الإسباني.

وأضاف النادي : صار هذا ممكنا بفضل التوصل لاتفاق مع جيرارد بيكيه، يحصل بمقتضاه القائد الثاني للفريق على راتب مخفض بشكل كبير، يعني هذا أن كل لاعبي الفريق الأول سيكونون موجودون أمام رونالد كومان، المدير الفني، لاختيار التشكيل الذي سيخوض مباراة الفريق الافتتاحية لهذا الموسم أمام ريال سوسييداد الأحد.

وأضاف برشلونة أنه يعمل عن بشكل وثيق مع جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس من أجل تكييف راتبيهما حيث يسعى النادي إلى تخفيض مزيد من الرواتب.

ويريد اللاعبان بشكل كبير التعاون مع برشلونة، الذي استغنى عن خدمات جان كلير توديبو وجونيور فيربو وكونردا دي لا فوينتي وماثيوس فرنانديز مع نهاية الموسم الماضي.

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