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تشيلسي يبدأ مشواره بفوز عريض على كريستال بالاس

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بوليسيتش تشيلسي كريستال بالاس
الأميركي بوليسيتش أحرز الهدف الثاني

تشيلسي يبدأ مشواره بفوز عريض على كريستال بالاس

لندن - د ب أ

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فاز تشيلسي بسهولة 3-صفر على كريستال بالاس، حيث استهل بطل أوروبا مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بتوجيه رسالة قوية برغبته في المنافسة على اللقب يوم السبت.

وافتتح الإسباني ماركوس ألونسو التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 27، وأضاف الأميركي كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني بعد متابعة كرة مرتدة قبل الاستراحة بخمس دقائق.

وفي الشوط الثاني أكمل المدافع تريفو كالوبا، الصاعد من فرق الناشئين، ظهوره الأول في الدوري بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة هائلة ليسجل هدفه الأول مع النادي منذ انضمامه وعمره ثماني سنوات.

وجثا المدافع، الذي قضى آخر ثلاثة مواسم على سبيل الإعارة في إنجلترا وفرنسا، على ركبتيه بعد التسجيل وسط سعادة من زملائه والجماهير في ستامفورد بريدج، مع حضور حوالي 38 ألف مشجع.

ونال كاي هافيرتز، صاحب هدف فوز تشيلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، تحية هائلة من المشجعين عندما شارك كبديل قرب النهاية.

وظهر بالاس بشكل متواضع تحت قيادة مدربه الجديد باتريك فييرا، واحتاج إلى ساعة من اللعب قبل أول محاولة على المرمى بواسطة ضربة رأس من كريستيان بنتيكي، وأمسكها الحارس إدوارد

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