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رئيس رواندا غاضب بسبب خسارة أرسنال

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يعرف الرئيس يتشجيعه للنادي اللندني

رئيس رواندا غاضب بسبب خسارة أرسنال

لندن - رويترز

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انتقد بول كاغامي رئيس رواندا أداء لاعبي نادي أرسنال اللندني بعد هزيمته 2-صفر أمام برنتفورد الصاعد حديثا في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية.

ووجه كاغامي أحد رعاة أرسنال انتقاداته لأداء أرسنال من خلال موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، ودعا لإجراء تغييرات في الفريق. ورواندا أحد رعاة أرسنال، ونتيجة لذلك تظهر عبارة "زوروا رواندا" على قمصان الفريق.

وكتب كاغامي "علينا ألا نقبل المستوى المتواضع أو نبرره. لابد أن يكون الفريق قادرا على تحقيق الفوز".

واحتل أرسنال المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الماضي وفشل في التأهل إلى أي بطولة أوروبية.

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