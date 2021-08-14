سولشاير يشيد بقدرات يونايتد الهجومية

أكد أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه يملك الكثير من الأهداف ولا يتوقع أن يستمر الاعتماد بشكل مبالغ فيه على برونو فرنانديز بعدما سجل اللاعب البرتغالي ثلاثية في الفوز 5-1 على ليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وتصدر فرنانديز قائمة هدافي يونايتد في الدوري الموسم الماضي برصيد 18 هدفا، وبفارق سبعة أهداف عن أقرب زملائه، وتألق مرة أخرى وسجل ثلاثة أهداف ساعدت الفريق على الخروج بانتصار ساحق.

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وقال سولشاير: هذا يوم رائع جدا لنا. عندما يسجل برونو بهذه الطريقة ويركض في هذا التوقيت، فلا يهم من يسجل. بكل تأكيد نملك الكثير من الخيارات الهجومية التي ستساعده. لن يتحمل العبء وحده.

وأضاف "يمكن متابعة المهاجمين الموجودين لدينا مثل ميسون غرينوود وجيدون سانشو وماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال ودانييل جيمس ويمكنهم اللعب في مراكز مختلفة. إدينسون كافاني الوحيد الذي يلعب في مركز واحد".

وتابع المدرب النرويجي الذي يخوض موسمه الرابع مع يونايتد: يجب أن نتركهم للاستمتاع وتطوير مستوياتهم. ستأتي الأهداف.

ولم ينافس يونايتد بقوة على لقب الدوري الممتاز منذ الموسم الأخير للأسطورة أليكس فيرغسون 2012-2013، وقال سولشار: السير أليكس اعتاد دائما أن يطالبنا بالاستمتاع واللعب بابتسامة على الوجه، والاستمتاع بأفضلية اللعب أمام 75 ألف مشجع، وبوجود الملايين أمام التلفزيون، لكن حتى يحدث ذلك يجب العمل بكل جدية. لا يمكنني أن أطلب المزيد.