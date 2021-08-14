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مانشستر يونايتد يؤكد تعاقده مع فاران 4 أعوام

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مانشستر يونايتد يؤكد تعاقده مع فاران 4 أعوام

مانشستر - د ب أ

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أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تعاقده رسميا مع الفرنسي رافاييل فاران، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني.

وبعد الإعلان عن الصفقة مع فاران يوم 27 يوليو الماضي، تأجل توقيع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما بسبب حاجته للحصول على تأشيرة، ودخول الحجر الصحي وإجراء فحوص طبية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أنه بسبب هذه التأجيلات غاب فاران عن مباراة الفريق المقامة حاليا أمام ليدز، ولكن يونايتد أعلن قبل انطلاقها أن اللاعب وقع على عقد مدته أربعة أعوام.

وقال فاران: "إن مانشستر يونايتد أحد أشهر الأندية في عالم كرة القدم،ولا يمكنني رفض فرصة المجيء إلى هنا واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "هناك مزيد من الأشياء التي أريد تحقيقها في مسيرتي وأدرك أنني انضم لفريق يمتلئ بالعديد من اللاعبين العظماء والذين لديهم نفس العزيمة للفوز بالمباريات والكؤوس، أريد أن أحدث تأثيرا هنا وسأقدم كل شيء لأصبح جزء من تاريخ هذا النادي".

وقال المدير الفني للفريق، أولي غونار سولشاير: "أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من التعاقد مع أحد أفضل المدافعين في العالم خلال آخر عشر سنوات، تابعنا رافاييل لفترة زمنية طويلة ونعلم كم هو لاعب محترف متفان في عمله".

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