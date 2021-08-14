مدرب لايبزيغ يأمل بقاء سابيتزر

أعرب المدير الفني الجديد لنادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، يسه مارش، عن أمله في أن يبقى لاعبه النمساوي مارسيل سابيتزر، ضمن صفوف الفريق، وسط تقارير بأن بايرن ميونخ يسعى إلى ضمه إليه.

وقال مارش في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "من الصعب أن تحتفظ بلاعب إذا كان هو نفسه لا يرغب في البقاء".

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وأضاف مارش، 47 عاما، أن رحيل لاعب الوسط عن الفريق، والذي ينتهي عقده مع لايبزيغ بنهاية الموسم الحالي: "لن يكون سهلا"، أنا أحب سابي وقد أصبح شخصية مهمة في هذا النادي خلال السنوات الأخيرة".

وقال مارش إنه يتفهم تفكير سابيتزر، 27 عاما، في مستقبله "عندما يتردد أن ناديا مثل بايرن ميونخ مهتم به، وهو واحد ضمن عدة أندية".

وأشار مارش إلى إجراء محادثات جيدة مع سابيتزر " وكلانا ناضجان بشكل كاف، وندرك أن الوضع ربما يتغير أو ربما يظل كما هو".

وعن الهدف الواضح لناديه بغض النظر عن التأهل مجددا لبطولة دوري أبطال أوروبا، قال مارش:" نحترم كل منافسينا بشكل كبير، وكل مباراة هي اختبار، ويجب في كل مرة تنطلق فيها المباراة أن نظهر أفضل ما عندنا، وإذا نجحنا في هذا فإنني أعتقد فعليا أننا نستطيع اعتبار فريقنا واحدا من المرشحين للبطولة ولكنه سيلعب دور الصياد (الذي يلاحق غيره)".