استبعاد كين من قائمة توتنهام أمام سيتي

خرج المهاجم هاري كين من تشكيلة توتنهام هوتسبير في مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد وسط تكهنات حول مستقبل مهاجم منتخب إنجلترا.

وكان كين مرشحا للانتقال إلى سيتي، وأكد المدرب بيب غوارديولا اهتمام ناديه بضمه، لكن يحتاج اللاعب إلى موافقة توتنهام أولا.

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ويتدرب قائد إنجلترا بشكل منفرد خلال قضاء الحجر الصحي في مقر ملعب مران توتنهام منذ العودة من الأجازة، وبعد أن وصل مع المنتخب الإنجليزي إلى نهائي بطولة أوروبا وخسر أمام إيطاليا الشهر الماضي.

ولم يوضح نونو إسبيريتو سانتو مدرب توتنهام الجديد مصير كين، الذي عاد إلى المران يوم الجمعة، لكنه نفى وجود مشكلة بسبب ذلك. واحتل توتنهام المركز السابع في الدوري الموسم الماضي.