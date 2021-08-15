.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

استبعاد كين من قائمة توتنهام أمام سيتي

  • الخط
المهاجم الإنجليزي

استبعاد كين من قائمة توتنهام أمام سيتي

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

خرج المهاجم هاري كين من تشكيلة توتنهام هوتسبير في مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد وسط تكهنات حول مستقبل مهاجم منتخب إنجلترا.

وكان كين مرشحا للانتقال إلى سيتي، وأكد المدرب بيب غوارديولا اهتمام ناديه بضمه، لكن يحتاج اللاعب إلى موافقة توتنهام أولا.

ويتدرب قائد إنجلترا بشكل منفرد خلال قضاء الحجر الصحي في مقر ملعب مران توتنهام منذ العودة من الأجازة، وبعد أن وصل مع المنتخب الإنجليزي إلى نهائي بطولة أوروبا وخسر أمام إيطاليا الشهر الماضي.

ولم يوضح نونو إسبيريتو سانتو مدرب توتنهام الجديد مصير كين، الذي عاد إلى المران يوم الجمعة، لكنه نفى وجود مشكلة بسبب ذلك. واحتل توتنهام المركز السابع في الدوري الموسم الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صرخة أب لبناني مفجوع.. صرخة أب لبناني مفجوع.. "ولداي ماتا من أجل البنزين"
شاهد.. خنفساء حية تتجول في قولون مريض شاهد.. خنفساء حية تتجول في قولون مريض
الأكثر قراءة
رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات
5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها! 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها!
الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية
تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون
جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله
لبنان: عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج وقود بعكار لبنان: عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج وقود بعكار
قبل أن تذهب
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
اكتشف المزيد