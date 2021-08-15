إشبيلية يتعاقد مع السويدي أوغستينسن من فيردر بريمن

تعاقد نادي إشبيلية الإسباني يوم الأحد مع السويدي لودفيغ أوغوستينسون مدافع فيردر بريمن الألماني.

وسيصبح الظهير الأيسر أوغوستينسون البالغ عمره 27 عاما، أول لاعب سويدي في تاريخ إشبيلية، وقال فرانك باومان المدير الرياضي لبريمن اليوم الأحد "لودي أخبرنا بالفعل في وقت سابق أنه يرغب في اللعب في المستويات العليا".

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وهبط بريمن من البوندسليغا الموسم الماضي في الوقت الذي ينافس فيه إشبيلية هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، وانضم أوغوستينسون إلى بريمن في 2017 قادما من كوبنهاغن، وشارك مع الفريق في 115 مباراة.