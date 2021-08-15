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إنتر يتعاقد مع الثنائي جيكو ودمفريس

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دزيكو
جيكو أمضى 5 مواسم مع روما

إنتر يتعاقد مع الثنائي جيكو ودمفريس

ميلان - رويترز

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أعلن إنتر ميلان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التعاقد مع المهاجم المخضرم إيدن جيكو من روما والهولندي الدولي دينزل دمفريس يوم السبت.

وسيحاول جيكو (35 عاما) تعويض رحيل روميلو لوكاكو الذي انتقل إلى تشيلسي في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي مقابل 97.5 مليون جنيه يوم الخميس، ووقع على عقد لعامين.

وسيرتبط الهولندي دمفريس، الذي سجل هدفين لهولندا في بطولة أوروبا 2020، بعقد حتى يونيو 2025 قادما من أيندهوفن.

وتعاقد إنتر بذلك مع ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث ضم التركي هاكان شالهان أوغلو من ميلان في انتقال مجاني.

ووصل البوسني جيكو إلى ميلان بعد خمس سنوات في روما، حيث سجل هناك 119 هدفا في 260 مباراة في كل المسابقات، وأصبح ثالث هدافي النادي خلف فرانشيسكو توني (307 أهداف) وروبرتو بروتسو (138).

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