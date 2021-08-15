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باريس يهزم ستراسبورغ في يوم تقديم ميسي

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مبابي باريس ستراسبورغ
مبابي سجل الهدف الثاني لباريس

باريس يهزم ستراسبورغ في يوم تقديم ميسي

باريس - رويترز

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تابع ليونيل ميسي من مدرجات استاد "بارك دي برينس" فوز ناديه الجديد باريس سان جيرمان 4-2 على ستراسبورغ، ليواصل بدايته القوية لموسم دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت.

ولم تكتمل جاهزية ميسي بعد، لذا جلس إلى جوار نيمار وزميليه الجديدين جيانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس خارج الملعب، وشاهد التقدم بهدف ماورو إيكاردي.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس في الدقيقة 25 بعد تسديدة غيرت اتجاهها، قبل أن يرسل اللاعب الفرنسي كرة عرضية حولها يوليان دراكسلر إلى هدف لتصبح النتيجة 3-صفر.

لكن ستراسبورغ انتفض بعد الاستراحة وسجل بواسطة كيفن جاميرو ولودوفيك أجوركي، وبدا أن سان جيرمان في موقف صعب.

وتعرض ألكسندر جيكو من ستراسبورغ للطرد بسبب الحصول على إنذارين قبل تسع دقائق من النهاية ليشعر باريس ببعض الراحة، قبل أن يسجل البديل بابلو سارابيا الهدف الرابع لأصحاب الأرض ويضمن الفوز في الدقيقة 86.

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