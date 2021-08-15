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توتنهام يسقط مانشستر سيتي بتسديدة سون

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سون توتنهام مانشستر سيتي
الكوري سون محتفلاً بتسجيل هدف المباراة الوحيد

توتنهام يسقط مانشستر سيتي بتسديدة سون

لندن - د ب أ

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أثبت سون هيونغ-مين أن توتنهام هوتسبير لا يزال يملك قوة هجومية رغم غياب هاري كين، وسجل هدف الفوز 1-صفر على مانشستر سيتي حامل اللقب في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وانصب التركيز قبل المباراة على إمكانية مشاركة كين هداف توتنهام، المرشح بقوة للانتقال إلى سيتي، في هذه المواجهة.

ولم يظهر قائد إنجلترا في تشكيلة المباراة، حيث عاد الأسبوع الماضي إلى المران، لكن زميله وصديقه سون أهدى مدربه الجديد نونو إسبيريتو سانتو بداية مثالية مع النادي اللندني.

وكان توتنهام خطيرا باستمرار في الهجمات المرتدة أمام سيتي الذي أشرك لاعبه الجديد جاك غريليش المنضم مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

ونجح صاحب الأرض من التسجيل عن طريق سون بعدما توغل بالكرة وأطلق تسديدة من خارج المنطقة في شباك إيدرسون في الدقيقة 55.

وسيطر سيتي على الكرة لفترات طويلة، لكن أخطر الفرص جاءت عن طريق رياض محرز في الشوط الأول لكنه سدد خارج المرمى.

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