توخيل: تشيلسي ليس مرشحاً للفوز بالدوري

رُشح تشيلسي على نطاق واسع لأن يكون الفريق الأقرب لمنافسة البطل مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لكن توماس توخيل استبعد النادي اللندني من السباق قائلا إنه بحاجة أولا لسد الفجوة مع منافسيه.

واستهل تشيلسي بطل أوروبا، الذي أضاف كأس السوبر الأوروبية إلى حصيلة ألقابه الأسبوع الماضي، مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بطريقة رائعة وفاز 3-صفر بملعبه على كريستال بالاس يوم السبت، حتى رغم غياب الوافد الجديد روميلو لوكاكو.

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وقال توخيل، الذي تولى قيادة تشيلسي في منتصف الموسم الماضي وقاده لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، إن فريقه "رابع مرشح" للفوز بالدوري ويجب عليه أولا سد الفجوة مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول، وهي الفرق التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى في الموسم الماضي.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين بعد مباراة السبت "لأكون صريحا تماما، أرى أننا رقم أربعة، لا يمكن أن نكون المرشح الأوفر حظا في العام المقبل. هذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز.. بطولة صعبة. الأمر يعود إلينا، نحن نلعب دور الصياد وعلينا سد الفجوة مع ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد".

وأضاف "كانت هذه خطوة أولى جيدة للغاية، ولكن هذا هو الواقع ولا نخجل من أن نقول بصوت مرتفع إننا نحاول أن نكون الأفضل في أي مسابقة نلعبها، لكن الحقيقة هي أننا أتينا من المركز الرابع ولدينا ثلاثة فرق نريد سد الفجوة معها". ويلتقي تشيلسي في مباراته التالية خارج ملعبه مع أرسنال يوم 22 أغسطس.