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ريال مدريد يعود من ملعب ألافيس بفوز كبير

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بنزيمة ريال ألافيس
بنزيمة سجل هدفين في المباراة

ريال مدريد يعود من ملعب ألافيس بفوز كبير

مدريد - د ب أ

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واصل كريم بنزيمة ما كان يفعله في الموسم الماضي، وسجل هدفين ليقود ريال مدريد للفوز 4-1 خارج أرضه أمام ألافيس في الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وظهر ريال بشكل متوسط في الشوط الأول تحت قيادة كارلو أنشيلوتي العائد لتدريب النادي للمرة الثانية، لكن بنزيمة أنهى فترة القلق وسجل الهدف الأول في الدقيقة 48 بعد تمريرة إيدن هازارد، وأضاف المدافع ناتشو فرنانديز الهدف الثاني من مدى قريب بعد ثماني دقائق مستفيدا من تمريرة من لوكا مودريتش.

وسجل بنزيمة هدفا آخر في الدقيقة 62، لكن بعد دقائق قلص ألافيس الفارق بواسطة خوسيلو من ركلة جزاء بعد خطأ للحارس تيبو كورتوا.

وسجل البديل فينيسيوس جونيور الهدف الرابع لريال بضربة رأس في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة عرضية من ديفيد ألابا في ظهوره الأول مع النادي الإسباني.

وكان بنزيمة أبرز لاعبي ريال الموسم الماضي حيث سجل 23 هدفا في الدوري، وساعده مستواه المميز على العودة لتشكيلة منتخب فرنسا بعد غياب ست سنوات.

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